Москва, 13 февраля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Российский футболист Андрей Аршавин был талантливым, но лень помешала ему добиться в Англии больших высот, заявил в интервью «Чемпионату» бывший защитник лондонского «Арсенала» Вильям Галлас.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Андрей Аршавин

«Он обладал очень большим талантом, но в Англии от него ждали намного большего. Это касается тренировок и игр. АПЛ физически намного затратнее: матчи практически каждые три дня. Возможно, это было слишком сложно для Аршавина, чтобы показывать высокий уровень в каждой игре», — сказал он.

Российский нападающий не был усерден на тренировках, поскольку не был готов к интенсивным нагрузкам, констатировал Галлас, добавив, что это приводило к разочарованию болельщиков, которые видели в «Арсенале» не такого Аршавина, каким он был в «Зените».

«Да, он был немного ленив. Андрей один из тех, кому не нравилось тренироваться каждый день. Он предпочитал сохранять энергию для матчей. Возможно, это ему и помешало надолго задержаться на уровне АПЛ», — считает Галлас.

Как передавало ИА Регнум, Аршавин играл за «Арсенал» с февраля 2009 года по июнь 2013 года. В 2012 году лондонская команда отдала его в аренду петербургскому «Зениту» на время Евро-2012. После завершения карьеры в Великобритании футболист вернулся в «Зенит».

Аршавин играл за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Полузащитник также известен по выступлениям за сборную России. Вместе с национальной командой он завоевал бронзовые медали Евро-2008.

В мае 2023 года лондонский клуб опубликовал пост с поздравлением по случаю дня рождения Аршавина, а после критики со стороны украинских болельщиков удалил его.