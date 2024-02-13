Москва, 13 февраля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Москве реализуется крупнейшая программа модернизации медицинской инфраструктуры, сообщил 13 февраля мэр столицы Сергей Собянин.

Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

По его словам, модернизация медицинской инфраструкткры среди прочего включает системное обновление оборудования.

Собянин подчеркнул, что особое внимание уделяется переоснащению хирургической службы, на 2024 год запланирована закупка и поставка 470 единиц оборудования для операционных.

Собянин добавил, что техническое переоснащение стимулирует развитие новых методик и технологий. Так, добавил мэр, высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) оказывают уже более 40, то есть большинство столичных больниц, а количество профилей ВМП увеличилось до 20.

За последние 10 лет количество высокотехнологичных операций возросло с 7 тыс. до более чем 100 тыс. в год, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин заявил, что четыре московских флагманских медицинских центра приняли более 150 тысяч пациентов. Свыше 30 тысячам из них провели экстренные операции.

По его словам, на обследование, диагностику и определение курса лечения в 70% случаев требуется два часа. За это время порядка 20% пациентов получают квалифицированную помощь и выписываются домой, добавил градоначальник.