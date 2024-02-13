Казань, 13 февраля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. 13-летняя ученица упала из окна третьего этажа школы № 129 в Казани, её госпитализировали с ушибом головного мозга, сообщили 13 февраля в пресс-службе минздрава Татарстана.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Сегодня в Детскую республиканскую клиническую больницу была госпитализирована девочка, 13 лет. Как сообщили медикам скорой помощи очевидцы, упала с третьего этажа школы № 129. Предварительный диагноз — ушиб головного мозга», — рассказали ТАСС в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что девочка находится в состоянии средней степени тяжести, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, привлечены ведущие специалисты ДРКБ.

Как сообщает местное издание InKazan.ru, девочка выпала из окна школы после конфликта с одноклассницей. По предварительным данным, перед инцидентом девочка поссорилась с одноклассницей из-за мальчика.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля житель Кировского района Казани выбросил из окна квартиры на пятом этаже дочь. Девочку спас проезжавший мимо водитель грузовой машины. Он услышал крики и увидел, что отец семейства открыл окно и угрожает, что выбросит двух малолетних детей. Водитель пытался отговорить его и залез на козырек подъезда. В этот момент мужчина бросил девочку из окна. Неравнодушный водитель сумел поймать её на лету и вместе со спасенной малышкой скатился в сугроб.

25 января в Санкт-Петербурге 16-летний подросток в начале восьмого утра попытался спуститься по простыне из окна собственной квартиры на шестом этаже. Но ткань не выдержала, и подросток упал. Его госпитализировали, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом правого бедра и травматический шок.