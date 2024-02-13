Анталья, Турция, 13 февраля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Туристы из России не испытывают проблем из-за сильных ливней, которые вызвали наводнение в Анталье. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Кадр из видео

«По предварительным данным, российские туристы в Анталье не испытывают проблем в связи с сильными ливнями, прошедшими прошлой ночью», — цитирует заявление АТОР «РИА Новости».

Российские туроператоры добавили, что в Анталье подтоплено несколько улиц и отменены занятия в ряде школ.

«Как говорят отельеры, есть проблема с персоналом отелей — часть его не смогла добраться на работу сегодня утром из-за непогоды», — поделились в ассоциации.

Вместе с тем обращений с просьбой от туристов из РФ о досрочном прекращении отдыха не поступало, сообщили в АТОР. Специалисты уточнили, что сейчас на курортах Антальи могут находиться около 10–12 тысяч россиян.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866982" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Наводнение в Анталии

Как передавало ИА Регнум, о наводнении в Анталье из-за сильных дождей 13 февраля написала газета Ekonomim. По информации издания в ряде районов приостановили обучение в школах. В сельской местности затопило дома и рабочие места. Кроме того, в части районов было нарушено транспортное сообщение. В заявлении канцелярии губернатора Антальи говорится, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия.