Москва, 13 февраля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В рамках II международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» между показами кинолент выступят известные музыканты и поэты. Фестиваль стартует 23 февраля в Москве.

«RT.Док: Время героев» Юлия Чичерина

Специальным музыкальным гостем церемонии открытия, которая состоится 23 февраля, станет Юлия Чичерина. Певица с 2014 года выступает в Донбассе перед военнослужащими на передовой, в госпиталях. Кроме того, на церемонии открытии выступят актёр театра и кино, поэт Антон Шагин и поэт Александр Антипов. Также будет представлено новое произведение композитора-неоклассика Игоря Скворцова «Прощение».

«Мы не в первый раз выступаем на фестивале «RT.Док: Время героев», в зале всегда много военных, ветеранов боевых действий. Надеемся, и в Москве увидим в зале наших защитников и споём для них свои песни», — делится Юлия Чичерина.

На второй день фестиваля перед премьерным показом фильма «Свое дело» депутата Госдумы Марии Бутиной перед зрителями выступят поэт Анна Ревякина и саксофонист Сергей Летов. Кроме того, в этот день пройдет встреча с Владимиром Соловьевым, перед которой стихотворения прочтут актриса, общественный деятель Яна Поплавская и поэт Анна Долгарева.

«RT.Док: Время героев» Игорь Скворцов с музыкантами

Основатель и лидер рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр, который одним из первых рок-музыкантов приехал в 2014 году с выступлениями в Донбасс, выступит со своей акустической программой. Он также станет участником круглого стола «Как искусство вдохновляет на подвиги?». Музыкант выступит перед премьерным показом картины «Агитбригада» авторства генерального продюсера фестиваля «RT.Док: Время героев» Екатерины Яковлевой и режиссёра Олега Некишева.

«Наши ребята там, на передовой, ежедневно рискуют своей жизнью, приближая победу. Их героизм вдохновляет на творчество так же, как искусство поддерживает в них боевой дух», — говорит Александр Ф. Скляр.

«RT.Док: Время героев» Александр Ф. Скляр

На церемонии закрытия выступят Алексей Поддубный, более известный как Джанго, а также рок-группа «Зверобой», которая представит новую песню, написанную совместно с Анной Долгаревой специально для фестиваля «RT.Док: Время героев».

«Фестиваль собирает и показывает документальное кино, а мы стараемся писать документальные песни. Вместе мы несём правду, очень нужную и важную, о событиях, которые происходят с нашей Родиной», — рассказывает солист группы «Зверобой» Александр Носков.

«RT.Док: Время героев» Постер кинофестиваля

Кроме того, в деловой и музыкально-поэтической программе фестиваля примут участие герои России, депутаты, известные журналисты, писатели, композиторы и военкоры.

Фестиваль «RT.Док: Время геров» впервые пройдёт на нескольких площадках по всему миру. При поддержке Россотрудничества показы документальных лент состоятся в Русских домах в десяти странах: Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Китае, Никарагуа, Пакистане, Перу, Турции, Южной Осетии.

Подробности программы фестиваля и регистрация на сайте rtfestival.ru