Кременная, ЛНР, 13 февраля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Три человека погибли в городе Кременной Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом 13 февраля сообщила глава регионального минздрава Наталия Пащенко.

Александр Река/ТАСС

«В результате обстрела ВСУ Кременной погибли трое мирных жителей. Ранение получил молодой мужчина. Он с минно-взрывной травмой доставлен в медицинское учреждение города Рубежное», — приводит её слова Telegram-канал правительства ЛНР.

Пащенко рассказала, что удар ВСУ пришёлся на район местной больницы, погибшие люди во время обстрела были недалеко от медучреждения.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия нанесла комбинированный удар с использованием дронов «Баба-яга» по селу Великая Знаменка Запорожской области. По его словам, ВСУ снова били по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Он отметил, что также в результате обстрела повреждены газопровод и линия электропередачи, и добавил, что информации о пострадавших не поступало.