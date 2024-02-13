Киев, 13 февраля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Ежедневные потери ВСУ в боях с российскими подразделениями составляют до ста человек, но командование из-за этого не беспокоится. Об этом рассказал украинский боец Жасулан Дусембин, сообщает 13 февраля «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, примерно сто человек потеряли подразделения теробороны за один день в ходе боёв у Серебрянского лесничества. В его роте из 30 человек уцелели 11.

«Какая разница? Придут новые мобики», — привёл Дусембин слова офицеров.

Он отметил, что не раз слышал от командиров подобные заявления. А его знакомому в другой механизированной бригаде командир сказал, что тот «сдохнет» на передовой, но «придут новые, и всё забудется».

Боец 110-й бригады Дмитрий Горбань с позывным Француз рассказал, что командование ВСУ практикует не только «мясные штурмы», но и «мясные обороны». В первом случае бойцов посылают в атаку без артиллерийской подготовки и разведки, во втором — заставляют обороняться в условиях многократного превосходства со стороны ВС РФ.

«Пока потери не достигнут 70%, никто не разрешит отступить», — пояснил Горбань.

Политический активист из Одессы, старший сержант ВСУ Михаил Кузаконь подтвердил в интервью политологу Юрию Романенко, что боевые действия идут без оглядки на потери. Офицеров не наказывают и не понижают в звании за провальные операции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский военнопленный Андрей Лазаркевич рассказал о фальсификациях с убитыми в ВСУ. По его словам, убитых на поле боя объявляют пропавшими без вести, их тела не забирают, чтобы вернуть родным. Кроме того, на передовой практикуется стрельба в спину своим же бойцам, которые отступают или пытаются сдаться. Подразделения, понёсшие большие потери, объединяют в сводные отряды и вновь отправляют к линии фронта.

По словам другого пленного, украинских бойцов запугивают, призывая ни в коем случае не сдаваться в плен. Из-за больших потерь возникают случаи, когда командование переходит к рядовым.