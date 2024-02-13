Боец ВСУ заявил о сотне убитых украинских военных за день
Киев, 13 февраля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Ежедневные потери ВСУ в боях с российскими подразделениями составляют до ста человек, но командование из-за этого не беспокоится. Об этом рассказал украинский боец Жасулан Дусембин, сообщает 13 февраля «РИА Новости».
По его словам, примерно сто человек потеряли подразделения теробороны за один день в ходе боёв у Серебрянского лесничества. В его роте из 30 человек уцелели 11.
«Какая разница? Придут новые мобики», — привёл Дусембин слова офицеров.
Он отметил, что не раз слышал от командиров подобные заявления. А его знакомому в другой механизированной бригаде командир сказал, что тот «сдохнет» на передовой, но «придут новые, и всё забудется».
Боец 110-й бригады Дмитрий Горбань с позывным Француз рассказал, что командование ВСУ практикует не только «мясные штурмы», но и «мясные обороны». В первом случае бойцов посылают в атаку без артиллерийской подготовки и разведки, во втором — заставляют обороняться в условиях многократного превосходства со стороны ВС РФ.
«Пока потери не достигнут 70%, никто не разрешит отступить», — пояснил Горбань.
Политический активист из Одессы, старший сержант ВСУ Михаил Кузаконь подтвердил в интервью политологу Юрию Романенко, что боевые действия идут без оглядки на потери. Офицеров не наказывают и не понижают в звании за провальные операции.
Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский военнопленный Андрей Лазаркевич рассказал о фальсификациях с убитыми в ВСУ. По его словам, убитых на поле боя объявляют пропавшими без вести, их тела не забирают, чтобы вернуть родным. Кроме того, на передовой практикуется стрельба в спину своим же бойцам, которые отступают или пытаются сдаться. Подразделения, понёсшие большие потери, объединяют в сводные отряды и вновь отправляют к линии фронта.
По словам другого пленного, украинских бойцов запугивают, призывая ни в коем случае не сдаваться в плен. Из-за больших потерь возникают случаи, когда командование переходит к рядовым.