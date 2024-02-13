* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 13 февраля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Авдеевку бригаду, состоящую из боевиков «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Главе киевского режима Владимиру Зеленскому «всё равно», что боевиков брать в плен не будут, заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Плетень.

Владимир Андрианов ИА REGNUM

«Надо понимать, что бойцы Первого армейского корпуса, скорее всего, не будут брать в плен «азовцев». Но Зеленскому эти потери не важны, также они не важны заокеанским командирам. В очередной раз подтверждается мысль, что НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца», — передаёт слова депутата «РИА Новости».

Как отмечает депутат, попытка удержать Авдеевку является стремлением Зеленского сохранить внимание со стороны Североатлантического альянса (НАТО). Однако, по его словам, все осведомлены о том, как «американцы легко отворачиваются от своих прихвостней, когда она больше им не нужны».

При этом Плетень добавил, что у Зеленского, скорее всего, уже нет выбора, так как поражение Киева «неизбежно и прогнозируемо», а глава киевского режима только «оттягивает свой позорный конец».

Ранее американский журнал Forbes сообщил, что ВСУ перебрасывают одну из своих лучших бригад на авдеевское направление, чтобы помешать российским войскам прорвать линию обороны. По информации издания, Киев старается усилить свои подразделения в ДНР. В статье отмечается, что 3-я штурмовая бригада является единственной сухопутной бригадой ВСУ, про которую известно, что по состоянию на прошлую неделю она находилась в резерве.

Отмечалось, что Киев идёт на огромный риск, решив оставить свои войска в Авдеевке и принять бой.

В беседе с ИА Регнум заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что ВС России нужно готовиться к серьёзной ротации ВСУ на авдеевском направлении и к ожесточённым боевым действиям.

Он отметил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский при назначении его на эту должность пообещал Зеленскому удержать Авдеевку. Поэтому сейчас можно наблюдать, как Генерал 200 (так называют Сырского СМИ и военные из-за огромных потерь личного состава) готов перебрасывать на авдеевское направление новые силы для того, чтобы сдержать своё обещание, пояснил военный эксперт.

Вместе с тем немецкая газета Bild 1 февраля сообщила о том, что бывший на тот момент главкомом ВСУ Валерий Залужный хотел вывести войска из Авдеевки, но Зеленский был против. По информации журналистов, отводом войск Залужный намеревался выровнять фронт, но не получил одобрения от руководства страны.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия.