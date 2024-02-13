Анталья, Турция, 13 февраля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Сильные дожди вызвали наводнения в турецкой Анталье, в ряде районов приостановлено обучение. Об этом 13 февраля написала газета Ekonomim.

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«Ливень, начавшийся вечером в центре Антальи, усилился ночью. Из-за сильного дождя на дорогах образовались лужи. Граждане и транспортные средства с трудом передвигались по дорогам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сельской местности были затоплены дома и рабочие места. Кроме того, в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение.

В заявлении канцелярии губернатора Антальи говорится, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия. Обучение в пяти центральных районах приостановлено на один день.

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Как передавало ИА Регнум, в январе как минимум 11 человек погибли из-за наводнений, вызванных проливными дождями в Рио-де-Жанейро. Сильные осадки вызвали подтопление основных магистралей и парализовали работу общественного транспорта. Люди погибли от ударов электричеством при обрывах проводов, от оползней и обрушений породы. В наиболее пострадавших районах города за сутки выпало 259 мм осадков, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.