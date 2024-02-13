Москва, 13 февраля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. На 72-м году жизни умер Герой СССР Валерий Востротин, который командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане, сообщила 13 февраля общероссийская организация военных инвалидов «Воин».

Константин Шамаров Валерий Востротин

«Да, мы подтверждаем», — сказали ТАСС в организации.

По данным «Коммерсанта», причиной смерти стало тяжёлое заболевание, с которым он боролся два года.

Востротин скончался в загородном доме, не дожив два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана. За выполнение боевых задач в этой стране в 1989 году он получил звание Героя СССР.

Валерий Востротин родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области в семье рабочего. В 1971 году окончил Свердловское суворовское военное училище, в 1975 году — Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1985 году — Военную академию им. Фрунзе, а в 1994 году — Академию Генерального штаба ВС РФ.

В декабре 1979 года был участником боевых действий в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, командир роты, принимал участие в штурме дворца Таджи-Бек (дворец Амина) в Кабуле. В 1986 году в Афганистане стал командиром полка.

С 1989 по 1992 год — командир 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 1990 году назначен заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 1994 год по 2003 год работал заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, орденом Мужества, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и орденом и медалями Республики Афганистан. В 1988 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.