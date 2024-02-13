Москва, 13 февраля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, так как у граждан есть возможность ежедневно знакомиться с его заявлениями. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 13 февраля журналистам.

По словам представителя Кремля, у Путина напряжённый президентский график. Это отличает его от других кандидатов.

новость дополняется

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков заявил, что предвыборная кампания Путина пройдёт примерно также, как и предыдущая. График кандидата в президенты чрезвычайно важен, в нём нет большого количества свободного времени для предвыборных мероприятий, отметил он.

10 февраля Центральная избирательная комиссия РФ завершила этап регистрации кандидатов в президенты. Это Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Президентские выборы в России пройдут в течение трёх дней — с 15 по 17 марта.

Самовыдвиженец Владимир Путин получил статус зарегистрированного кандидата 29 января. В его поддержку собрано не 300-315 тыс. подписей, как нужно по закону, ав десять раз больше. Из отобранных 60 тыс. подписей в поддержку Путина браком оказались только 0,15% при допустимых 5%.