Москва, 13 февраля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является резонансным. В странах Евросоюза после интервью идут дискуссии, которые выходят за рамки мейнстрима, заявил 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Кряжев/РИА Новости

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