Москва, 13 февраля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона состоялся краткий разговор без камер по окончании интервью, сообщил 13 февраля на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и Такер Карлсон

«У них действительно краткий разговор уже по окончании интервью «на ногах» состоялся, он был недолгим», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, Карлсон разместил запись беседы с Путиным на своём сайте в ночь на 9 февраля. В соцсети Х интервью набрало более 170 млн просмотров, в YouTube — более 10 млн. Интервью также опубликовал сайт Кремля.

В беседе с Карлсоном Путин подробно объяснил предысторию конфликта на Украине, отметил, что в планах России нет нападений на страны НАТО, а также подчеркнул готовность России к диалогу по Украине при условии выполнения требований Москвы.

Ряд западных лидеров после публикации интервью выступили с острыми эмоциональным комментариями. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольцназвал интервью «смехотворным», а премьер-министр Великобритании Риши Сунак использовал то же прилагательное («смехотворное»), комментируя высказывание Путина об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине.

По мнению заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, интервью президента России американскому журналисту произвело на западных лидеров эффект лекарства, попавшего в цель.