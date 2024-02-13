Москва, 13 февраля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Палестино-израильский конфликт надо было урегулировать в зародыше, заявил глава МИД России Сергей Лавров 13 февраля в ходе выступления на 13-й Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».

Majdi Fathi/Global Look Press

Почти 30 тысяч палестинцев уже убиты с момента обострения конфликта в секторе Газа, отметил он.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке ещё не достигло своего предела, добавил министр.

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