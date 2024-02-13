Суджанский район, Курская область, 13 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. В Суджанском районе Курской области запущена система оповещения о ракетной опасности, сообщил 13 февраля глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ракетная опасность! В Суджанском районе запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Ранее в январе и феврале 2024 года сигнал оповещения о ракетной опасности несколько раз запускали в Белгороде и Белгородской области. В частности, 8 февраля систему оповещения в Белгороде запускали дважды. В некоторых районах Курской области сигнал оповещения о ракетной опасности запускали 6 февраля.

Пресс-служба Минобороны ранее сообщала, что российские силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами и Чёрным морем в ночь на 9 февраля. Два беспилотника перехватили и уничтожили над Курской областью, столько же — в Краснодарском крае, четыре — в Орловской, пять — в Брянской области. Ещё шесть украинских дронов российские дежурные средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря.