* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва, 13 февраля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. В Кремле не комментируют ужесточение приговора социологу и публицисту Борису Кагарлицкому (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 13 февраля журналистам.

Наталия Казаковцева/ТАСС Борис Кагарлицкий (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Песков сказал, что не знает, известно ли президенту Владимиру Путину о замене приговора социологу на реальный срок вместо штрафа.

«Но опять же повторяю, мы не комментируем решения суда», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Апелляционный военный суд в Подмосковье назначил Кагарлицкому наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Социолога взяли под стражу в зале суда. Ранее ему был назначен штраф в размере 600 тыс. рублей по делу о публичном оправдании терроризма.