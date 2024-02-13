Донецк, 13 февраля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров утром 13 февраля приехал в Донецкую Народную Республику (ДНР), сообщил источник телеканала «360».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Филипп Киркоров

Там, по данным телеканала, он планирует выступить с концертом, а также встретиться с участниками СВО, которые проходят лечение в одном из госпиталей республики.

Как передавало ИА Регнум, после участия Киркорова в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой его начали убирать из телевизионных программ. Так, изображение певца исчезло с официального постера фильма «Иван Васильевич меняет всё», а телеканал ТНТ переснял сцены с его участием. Кроме того, выступление артиста вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале, а также из эпизода сериала «Сваты».

Скандальная вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Звёзды шоу-бизнеса прибыли в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Гостями встречи были Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак и многие другие. Позднее они извинились за участие в мероприятии, однако, несмотря на это, их посекундно вырезали из новогодних телепрограмм.

Как пояснил сам Киркоров, он заглянул на мероприятие только на пять минут и покинул его, когда понял, что там происходит. Певец подчеркнул, что как артист он существует только в России, любит родину, является патриотом и не пытается усидеть на двух стульях.