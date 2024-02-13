Вашингтон, 13 февраля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Инженеры и специалисты оборонного сектора из стран Запада погибли в результате атаки беспилотных летальных аппаратов по заводу дронов в городе Николаеве. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine со ссылкой на неназванные российские источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«В этих районах завода размещалось значительное количество военной техники, а также джипы с военными номерными знаками. Наряду с повреждением объекта в результате удара погибли несколько иностранных специалистов, которые поддерживали усилия по производству беспилотников», — говорится в публикации.

Отмечается, что возможности России по бомбардировке украинских тылов постоянно расширяются, поскольку её военная промышленность в несколько раз нарастила объёмы производства необходимых систем.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля российские военные поразили в Николаеве завод «Экватор» по производству украинских беспилотников, а также общежитие с иностранными специалистами и украинскими военными, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, по заводу ВСУ ударили тремя дронами «Герань». Первый попал в цех, где производились дроны, второй — в общежитие с украинскими военными и иностранными специалистами, а третий пришёлся в центральную часть завода, где находилась военная техника ВСУ.