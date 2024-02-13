Пермь, 13 февраля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Выступление певицы Лолиты Милявской в Перми отменили. Об этом сообщили в ДК имени Солдатова, где он должен был состояться 19 марта.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лолита Милявская

Администрация ДК пояснила журналистам, что концерт отменили организаторы тура Лолиты — они аннулировали не только выступление в Перми, но и в других городах, где должны были пройти гастроли певицы.

На афише сайта ДК имени Солдатова также нет баннера с информацией о предстоящем концерте Лолиты среди анонсов выступлений других артистов.

Как сообщало ИА Регнум, выступления Лолиты Милявской начали отменять в России после её участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Она прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Дресс-код для её гостей был определён как «почти голый» («almost naked»), поэтому они надели на себя минимум одежды.

Общественность на проведение «голой» вечеринки отреагировала жёсткой критикой, особенно на фоне специальной военной операции. В попытках смягчить гнев аудитории её участники опубликовали видеообращения, где принесли извинения за то, что увидели поклонники. В этом списке была и Милявская. Однако выступления звёзд шоу-бизнеса, которые побывали в «Мутаборе» отменили. В их числе оказалась и Лолита. Её концерты в Омске, Новосибирске и Раменском, которые были запланированы на весну, не состоятся.