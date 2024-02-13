Вашингтон, 13 февраля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты с помощью конфликта на Украине хотят добиться смены власти в России, заявил член палаты представителей Энди Биггс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Когда я в самом начале конфликта спросил, каковы наши миссия и стратегические цели, знаете, что они сказали? Они поменяли их с «мы помогаем нашему союзнику» Украине, хотя эта страна никогда не была ни нашим союзником, ни другом, и раскрыли, что хотят смены власти в России», — заявил Биггс.

По его словам, руководство России хочет обеспечить безопасность своих территорий, тогда как киевский режим и его западные спонсоры намереваются продолжать боевые действия, отклоняя любые призывы к переговорам.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не отказывается от мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине. Глава государства напомнил, что от переговоров отказался Киев, а глава киевского режима Владимир Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.

В январе 2024 года Путин, вспоминая о заявлении лидера фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии, отметил, что военный конфликт мог бы закончиться полтора года назад, если бы украинская сторона не послушала тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона. Он назвал руководство Украины придурками, указав на то, что эта история очередной раз продемонстрировала несамостоятельность киевского режима.