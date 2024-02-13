Барнаул, 13 февраля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. В Барнауле первоклассник угнал машину, устроил аварию, травмировал человека и сбежал. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба управления МВД Алтайского края.

Александр Гальперин/РИА Новости

Отмечается, что семилетний мальчик совершил угон автомобиля, который был оставлен открытым с ключом в замке зажигания в одном из дворов по улице Сухова.

«Ребёнок проехал на нем несколько метров, протаранил стоящую машину и совершил ДТП с участием трёх авто. При этом одному из водителей понадобилась помощь. Мальчик, увидев, к чему привели его действия, сбежал с места происшествия», — говорится в сообщении.

Сотрудники госавтоинспекции впоследствии установили, что мальчик учится в первом классе одной из школ Барнаула. Его и еще двоих младших детей воспитывает мама. Ранее они проживали в одном из сельских районов, где, предположительно, ему показали, как водить машину.

Сейчас с семьёй работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, подростка, угнавшего автопогрузчик, больше часа пришлось преследовать сотрудникам полиции в американском штате Мичиган. Нарушитель, угнавший погрузчик, повредил около десятка припаркованных автомобилей, но пострадавших в результате столкновений нет. Догнав погрузчик, полицейские обнаружили, что им управлял 12-летний подросток. Мальчика взяли под стражу и опросили.