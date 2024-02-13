Москва, 13 февраля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Украинская политическая элита сама заинтересована в том, чтобы у неё появился некий коммуникатор, который бы отвечал за те приказы, которые получает Киев от коллективного Запада. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 13 февраля высказал политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Efrem Lukatsky/AP/TASS Президент Украины Владимир Зеленский

«Если вспомнить президентство Петра Порошенко, то он в определённый момент своего правления очень нервничал в связи с тем, что Киев в какой-то период был лишён такого коммуникатора. Поэтому в своё время одним из кураторов Украины стал Курт Волкер, который и после своей отставки сохранил определённого рода влияние на украинскую политическую элиту», — отметил политолог.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в этом смысле ничем не отличается от Порошенко, уверен Мезюхо.

По словам эксперта, Зеленский пошёл ещё дальше, он перестал заигрывать в западную многовекторность с ориентацией и на США, и на Евросоюз, и на Великобританию одновременно, и поставил всё на свои взаимоотношения с президентом США Джо Байденом.

«Но, судя по всему, с Байденом у Зеленского прямой коммуникации нет. При этом непонятно, в состоянии ли президент США сегодня коммуницировать с кем бы то ни было. Поэтому такой вот специальный посланник может удовлетворить нынешнего главу киевского режима в плане того, что он получит человека, с которым можно обсуждать долгосрочную стратегию поведения, а также внешнеполитический и внутриполитический манёвр Киева», — высказал мнение политолог.

По его словам, Запад пытается укрепить свои бразды правления на Украине накануне грандиозного провала.

«Я думаю, что в администрации президента США осознают, что ВСУ терпят поражение и в конце концов придётся договариваться с Россией. И на этом фоне, возможно, Вашингтон пытается взять под полный контроль украинскую политическую элиту, которая иногда действует без согласования с США», — отметил эксперт.

То есть цензура в отношении украинского политикума со стороны Запада будет увеличена в разы, уточнил Мезюхо.

В свою очередь политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отметил, что на фоне заявлений западных политиков о неэффективности использования Киевом военной и финансовой помощи, конечно, Запад хотел бы иметь каналы и инструменты прямого влияния на этот процесс.

И в этом случае такой спецпредставитель мог бы отвечать за подобное направление, что было бы крайне удобно для США и других стран коллективного Запада, уточнил эксперт.

Он отметил, что в современном мире существуют форматы такого наместничества. И зачастую это происходит в странах, которые не совсем могут самостоятельно функционировать, уточнил политолог.

По словам Денисова, вводя институт спецпосланника, Запад вводит дополнительный механизм контроля и внешнего управления над Украиной.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило о том, что США и Великобритания убеждают страны G7 учредить должность спецпосланника по Украине, который будет иметь доступ к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и знать о всех его планах.

Предполагается, что спецпосланнику также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги киевского режима, предлагая вместо них правильные, с точки зрения западных партнёров, решения.