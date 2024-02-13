Вашингтон, 13 февраля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск согласился с точкой зрения журналиста Такера Карлсона на поддержку киевского режима со стороны США. Своё мнение он выразил в соцсети X.

Grzegorz Wajda/Global Look Press Илон Маск

Карлсон отметил, что Конгресс США намерен выделить в помощь Украине ещё $60 млрд, хотя украинское правительство отменило выборы и убило американского репортёра. Маск поделился его записью на своей странице.

«Это требует тщательного изучения», — отметил предприниматель.

Карлсон 12 января сообщил в соцсетях о гибели в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, имевшего чилийское и американское гражданство. Информацию о смерти Лиры подтвердил Госдепартамент США.

Как сообщало ИА Регнум, Карлсон также заявил о том, что Украине не одержать верх на поле боя даже при поддержке со стороны Запада. Он считает, что дальнейшая помощь Киеву обернётся ещё большим количеством жертв среди украинцев и усилит деградацию экономики в западных странах.

Илон Маск, как и Карлсон, уверен, что выделение нового пакета помощи киевской армии и продление боевых действий не помогут Украине.