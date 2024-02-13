Кетовский район, Курганская область, 13 февраля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Неисправная печь стала причиной пожара в деревне Галаево Курганской области, унёсшего жизни двух взрослых и троих детей. Об этом сообщает 13 февраля пресс-служба следственного управления СК по региону.

Следком РФ

Тела пяти человек нашли в сгоревшем частном доме на Береговой улице. Погибли мужчина 1971 года рождения, женщины 1987 года рождения, трое детей 2009, 2013, 2015 годов рождения.

«Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК РФ). Устанавливаются подробности произошедшего.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар в деревне Галаево Кетовского района вспыхнул в ночь на 13 февраля. В тушении были задействованы 22 специалиста и девять единиц техники.