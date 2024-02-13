В СК назвали причину пожара под Курганом, унёсшем жизни троих детей
СК: под Курганом многодетная семья погибла при пожаре из-за неисправной печи
Кетовский район, Курганская область, 13 февраля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Неисправная печь стала причиной пожара в деревне Галаево Курганской области, унёсшего жизни двух взрослых и троих детей. Об этом сообщает 13 февраля пресс-служба следственного управления СК по региону.
Тела пяти человек нашли в сгоревшем частном доме на Береговой улице. Погибли мужчина 1971 года рождения, женщины 1987 года рождения, трое детей 2009, 2013, 2015 годов рождения.
«Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК РФ). Устанавливаются подробности произошедшего.
Как сообщало ИА Регнум, пожар в деревне Галаево Кетовского района вспыхнул в ночь на 13 февраля. В тушении были задействованы 22 специалиста и девять единиц техники.