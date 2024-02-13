Днепропетровск, Украина, 13 февраля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. В Днепропетровске в ночь на 13 февраля произошёл пожар на энергетическом объекте. Он возник в результате взрывов после атаки российских беспилотников, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, который потушили спасатели», — написал Лысак.

Сергей Лысак добавил, что ещё одно попадание в городе пришлось по инфраструктурному объекту. Он сообщил, что там также начался пожар, который потушили. Глава пояснил, что в обоих случаях погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Днепропетровске в ночь на 13 февраля была остановлена выработка энергии на тепловой электростанции. Об этом сообщило издание «Страна. ua». со ссылкой на информацию от энергокомпании «ДТЭК». Энергетики заявили, что оборудование было серьёзно повреждено в результате атаки. В этой связи выработку энергии пришлось остановить.

Ранее украинские СМИ писали о серии взрывов в Днепропетровске в ночь с 12 на 13 февраля. В городе объявили воздушную тревогу. Вместе с тем, поступала информация о перебоях поставок электричества.