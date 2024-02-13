Челябинск, 13 февраля, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Столкновение поездов в Челябинской области произошло из-за пьяного машиниста. Об этом 13 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

По информации канала, рулевой хозяйственного состава вышел на работу в состоянии алкогольного опьянения. Позже это подтвердила медицинская экспертиза.

Отмечается, что машинист решил проехать на красный свет перед товарным поездом, но не успел.

После аварии станцию Бердяуш временно закрыли для проезда составов. Ремонтные бригады восстанавливали движение.

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Как сообщало ИА Регнум, на станции Бердяуш произошло лобовое столкновение хозяйственного поезда с порожним товарным составом из-за того, что один из машинистов решил проехать на красный свет. В результате столкновения с рельсов сошли десять вагонов. Пострадавших нет.