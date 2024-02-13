Москва, 13 февраля, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Тральщики провели разведку в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах судов в Чёрном море в условиях реальной минной опасности из-за активности ВСУ. Об этом сообщили 13 февраля в отделе информационного обеспечения Черноморского флота России.

Георгий Зимарев/РИА Новости

Противоминные действия выполнила корабельная тральная группа. В ходе разведывательного поиска экипажи противоминных кораблей отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.

Реальная минная опасность, пояснили военные, обусловлена активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года Минобороны России предупредило мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Чёрного моря. По данным ведомства, в начале 2022 года ВМС Украины беспорядочно минировали прибрежную акваторию. Позже украинские мины стали бесконтрольно дрейфовать и создать угрозу судам.

Осенью 2023 года украинские морские мины стали всплывать после штормов у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области.