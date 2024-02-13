Париж, 13 февраля, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Евросоюз намерен под предлогом «российской угрозы» создать единую армию, чтобы пресекать попытки выхода из объединения. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в социальной сети X.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Он отметил, что «еврофанатические болваны» предложили Европарламенту создать европейскую армию, и предположил, что руководить этой армией предложат председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Армия ЕС стала бы в первую очередь силой, используемой против европейских народов, желающих выйти из ЕС», — выразил уверенность Филиппо.

По его словам, европейские политики продолжают прикрываться мнимой «российской угрозой». Они месяцами нагнетают антироссийскую истерию для того, чтобы принимать выгодные для себя решения.

Как сообщало ИА Регнум, в январе глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что ЕС нужны собственные вооружённые силы, чтобы помогать поддерживать мир и предотвращать конфликты на планете.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ЕС сначала позаботиться о гуманной охране своих границ и решить вопрос с разработкой вакцины от коронавируса.

В ноябре 2023 года глава Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк выступил за создание «военного Шенгена», в рамках которого войска могли бы свободно перемещаться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его заявление, указал на нежелание Европы прислушиваться к озабоченностям России по безопасности. Такие предложения нагнетают напряжённость на Европейском континенте, отметил он.