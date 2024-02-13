Баку, 13 февраля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана в ответ на обстрел со стороны ВС Армении провела на границе военную операцию, сообщили 13 февраля в ведомстве.

Алексей Куденко/РИА Новости

«13 февраля подразделениями государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию вооруженных сил Армении проведена «операция возмездия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате был полностью разрушен боевой пост ВС Армении возле населённого пункта, откуда 12 февраля «армянские военные обстреляли позиции войск государственной пограничной службы Азербайджана».

Имеются данные о серьёзных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 февраля МИД Азербайджана заявил, что в результате очередной военной провокации ВС Армении был ранен военнослужащий госпогранслужбы Азербайджана.

Позже в минобороны Армении заявили, что двое армянских военных погибли в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Азербайджана на участке Неркин — Ханда Сюникской области.