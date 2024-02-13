* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 13 февраля, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Женское пополнение прибыло в зону ответственности одного из формирований группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сватовско-кременском участке фронта. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 13 февраля в Telegram-канале.

Petro Poroshenko/Global Look Press

Он отметил, что все прибывшие женщины подписали контракт с министерством обороны Украины и получили воинско-учётные специальности по итогам обучения на одном из полигонов в центре страны.

«Средний возраст военнослужащих составляет 35 лет», — добавил Марочко.

Информация получена из официальных данных, пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля Марочко проинформировал о появлении боевиков «Азова» на краснолиманском участке фронта в Донбассе. По его информации, диверсионно-разведывательные группы, в составе которых были радикальные националисты, действовали в районе посёлков Червоная Диброва и Кузьмино в Кременском районе ЛНР. В этих группах были и женщины — операторы БПЛА, отмечал он.