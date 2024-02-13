Москва, 13 февраля, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов поздравил компанию «ФосАгро» с присуждением ей высшей награды первой национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Он подчеркнул, что «чем больше компаний будут тиражировать подобный опыт, тем большего наша страна добьется — как в экономике, так и в спорте».

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Национальная премия в сфере ответственного бизнеса прошла впервые. Она учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) по поручению президента РФ Владимира Путина. Участие в ней приняли 44 отечественные компании. Претенденты на лидерство представляли на рассмотрение экспертного совета не более трех своих уже реализованных социальных программ. Максимально возможный результат показала «ФосАгро» — все три ее социальные инициативы стали победителями в своих номинациях. Таким образом компания получила высшую награду премии. Наивысших оценок удостоились инициативы «ФосАгро», направленные на всестороннее развитие регионов присутствия, гармоничное воспитание подрастающего поколения, поддержку образования, подготовку кадров и всестороннее раскрытие человеческого потенциала.

С оценкой экспертов в полной мере согласен и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов, он хорошо знаком с деятельностью российского химического гиганта в области поддержки детского спорта и спорта больших достижений.

«Раскрытие человеческого потенциала требует комплексного подхода — это совершенствование физическое, духовное, это обеспечение достойного уровня жизни, социальные гарантии, качественный отдых и оздоровление, — подчеркнул он. — Такой подход при нашей поддержке реализует в регионах присутствия компания «ФосАгро». Филатов напомнил, что более 20 лет компания развивает детский и молодёжный спорт в рамках проекта «Детям России — образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)», создаёт на предприятиях возможности для занятий физкультурой, открывает новые спортивные объекты, активно поддерживает профессиональный спорт, является ключевым партнёром целого ряда всероссийских федераций и спортивных клубов. «Важно, что работа компании по поддержке спорта, социальных и благотворительных проектов в других сферах получила признание на самом высоком уровне», — подчеркнул президент Российской шахматной федерации.

Спортивно-образовательная программа ФосАгро «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) признана безусловным лидером в номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности». Проект реализуется во всех регионах присутствия компании. Для детей и подростков действуют более 70 секций по 26 видам спорта, работают творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются более 7,6 тысячи городских и сельских ребят.

Ранее легенда лыжного спорта Елена Вяльбе также поздравила «ФосАгро» с победой в престижной национальной премии. Она отметила, что «команда «ФосАгро» уже много лет не отдает никому желтую майку лидера, стремительно наращивая объемы производства, инвестиций и поддержки благотворительных программ».