Мелитополь, 13 февраля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ликвидировали офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным Хабиб, сообщил 13 февраля председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Соцсети Андрей Литюга, позывной «Хабиб»

«В зоне СВО был уничтожен офицер центра спецопераций ССО «Восток» майор Андрей Литюга с позывным Хабиб», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, 32-летний Литюга принимал активное участие в конфликте на Украине ещё с 2022 года.

Уроженец Сум не дожил несколько дней до своей 10-й годовщины участия в боях против Донбасса, добавил Рогов.

Как передавало ИА Регнум, ранее во время диверсионного рейда в зоне проведения спецоперации российские военные ликвидировали командира диверсионной группы, полковника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олега Бабия.

8 января в зоне проведения специальной военной операции погиб пилот украинского истребителя МиГ-29 с позывным Голубой Шлем (Blue Helmet). Его звали Владислав Залистовский. 23-летний украинский лётчик из 114-й бригады тактической авиации Вооружённых сил Украины не вернулся с очередного боевого вылета. Обстоятельства гибели пилота не уточнили.