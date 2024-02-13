Лондон, 13 февраля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Великобритания столкнулась с сокращением поставок чёрного чая из-за действий хуситов в Красном море, пишет газета The Times.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Покупателей предупредили о том, что по всей стране наблюдается дефицит чёрного чая, связанный с атаками хуситов на суда в Красном море», — пишет издание.

По мнению экспертов, потребители могут почувствовать изменения, которые отразятся на росте цен, снижении производителем количества, объёма или веса товара в упаковке при сохранении цены, а также доступности целого ряда товаров.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля хуситы в Красном море атаковали британское коммерческое судно, следовавшее в Израиль. Это подтвердил военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. По его словам, удар по кораблю военно-морские силы Йемена нанесли противокорабельными ракетами.

Вечером 31 января бригадный генерал Сариа заявлял об атаке хуситов на контейнеровоз Koi под флагом Либерии в Красном море. Баллистические ракеты по судну выпустили западнее йеменского портового города Ходейда. Экипаж и судно не пострадали.