Киев, 13 февраля, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Полковник Вадим Сухаревский, который в 2014 году дал приказ открыть огонь против вооруженного отряда в Донбассе, назначен главой киевского режима Владимиром Зеленским заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Об этом сообщило «Громадское телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский

Сухаревский, известный под позывным Барсук, 13 апреля 2014 года руководил 3-й ротой 80-й аэромобильной бригады в окрестностях Славянска, около села Семёновка. После захвата отделения милиции в Славянске отрядом Игоря Стрелкова (Гиркина) Сухаревский получил приказ не открывать огонь. Это решение было связано с опасениями повторения событий на Евромайдане, где после стрельбы были арестованы милиционеры.

Но спецназовцы СБУ и десантники ВСУ были атакованы сторонниками отделения от Украины. Сухаревский отдал приказ вмешаться.

По его команде украинские военные на БТР выдвинулись вперёд, Сухаревский сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на нём.

«Огонь на поражение я решил открыть сам», — рассказывал СМИ ранее Барсук.

Впоследствии его действия в тот день были оценены как акт героизма, и в июне 2022 года ему было присвоено звание Героя Украины.

На новой должности Сухаревский будет отвечать за беспилотники и развитие применения дронов в киевской армии.

Как сообщало ИА Регнум, главком ВСУ Александр Сырский может пойти на крайне опасные для состояния украинской армии операции, чтобы выслужиться перед Зеленским. В частности, на медийные победы. Так считает бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Александр Сырский известен в рядах украинской армии как командир, который не считается с потерями, не исключены очередные организованные им «мясорубки», заявил глава ДНР Денис Пушилин.