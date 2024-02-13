Вашингтон, 13 февраля, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Экономика России развивается лучше ожидаемого, заявила в интервью журналу Foreign Policy первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

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«Мы находимся на отчётливой территории положительного роста, российская экономика справляется лучше, чем мы ожидали», — сказала она.

Гопинат уточнила, что в январском обновлении к докладу о перспективах развития мировой экономики фонд пересмотрел в сторону повышения прогнозы по росту ВВП РФ. Согласно новым оценкам МВФ, в 2024 году рост российского ВВП составит 2,6% и 1,1% в следующем.

Улучшенная оценка на этот год «отражает влияние более значительного, чем ожидалось, роста в 2023 году, связанного с высокими военными расходами и частным потреблением, поддерживаемым ростом зарплат в условиях рынка труда с высоким спросом на рабочую силу». Также, по мнению специалистов, в 2023 году в России было смягчение бюджетно-налоговой политики.

При этом Гопинат ушла от прямого ответа на вопрос о том, оказались ли западные санкции неэффективными. По её словам, Россия смогла экспортировать большие объёмы нефти, несмотря на потолок цен, в связи с этим отмечались значительные доходы от таких поставок.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что российская экономика выросла в 2023 году на 3,6%, это выше среднемировых темпов. Экономика развитых стран растёт в среднем на 1,5%, в мире показатель составляет в среднем 3%.

На спецбрифинге для журналистов 30 января главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика РФ растёт лучше, чем прогнозировалось. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это не обязательно отразится на российских нефтяных доходах, зависящих от применения и внедрения потолка цен на нефть, отметил он.