Москва, 13 февраля, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон, которому удалось взять интервью у президента РФ Владимира Путина, во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ примерил бурятский костюм. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Алексей Цыденов Такер Карлсон

Карлсон 5 февраля посмотрел стенд республики. Волонтёры рассказали о Бурятии, а потом американец примерил бурятский дэгэл.

На память журналисту вручили почтовые открытки с видами Байкала. Такер Карлсон признался, что хочет побывать на знаменитом озере.

«Такеру Карлсону очень идёт бурятский дэгэл», — подписал фото Алексей Цыденов.

Как сообщало ИА Регнум, международная выставка «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Глава государства предложил продлить её работу до конца лета 2024 года.

Согласно опросу, мероприятие вызвало гордость за свою страну у 97% посетителей. Девять из десяти респондентов заявили, что они узнали на выставке для себя что-то новое. Более половины участников опроса заявили, что выставка превзошла ожидания, которые у них были до посещения.

Путин посетил выставку уже четыре раза.