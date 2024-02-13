Москва, 13 февраля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Ранним утром 13 февраля грузовой корабль «Прогресс МС-24» отстыковался от служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) после полугода полета в её составе, сообщили в государственной корпорации «Роскосмос».

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Корабль отчалил от МКС в 05:09 мск. В 08:17 мск планируется включение двигателя «Прогресса МС-24» на торможение для сведения с орбиты, в результате корабль войдёт в атмосферу и разрушится. Несгоревшие элементы его конструкции должны упасть в несудоходном районе южной части Тихого океана.

«Прогресс МС-24» запустили с космодрома Байконур 23 августа 2023 года ракетой-носителем «Союз-2.1а». Корабль доставил на МКС 2,5 тонны грузов. За это время он выполнил восемь коррекций орбиты станции, в том числе одно уклонение МКС от возможного столкновения с космическим мусором.

На месте корабля на МКС ожидается стыковка «Прогресса МС-26», старт запланирован 15 февраля с Байконура.

Как сообщало ИА Регнум, на МКС космонавты провели ряд экспериментов, подготовку к стыковке грузового корабля «Прогресс МС‑26», которая должна состояться 17 февраля. Также было выполнено техобслуживание систем обеспечения жизнедеятельности и индивидуальный мониторинг содержания углекислого газа у космонавтов.

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите. По состоянию на 4 февраля он провёл в космосе в сумме 878 суток. За свою карьеру Кононенко совершает пятый космический полёт. Ожидается, что 5 июня он станет первым человеком, который проведёт в околоземном пространстве в сумме 1 тыс. суток.