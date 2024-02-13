Каракас, 13 февраля, 2024, 04:45 — ИА Регнум. Каракас считает США и Аргентину причастными к похищению самолёта Boeing 747-300 транспортной авиакомпании Aerocargos del Sur (Emtrasur). Для возвращения лайнера будут приняты все меры, заявил 12 февраля глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

«США и Аргентина искусно нарушили все правила, регулирующие гражданскую авиацию, а также коммерческие, гражданские и политические права вышеупомянутой компании, подвергая риску безопасность аэронавтики в регионе», — написал он в соцсети Х.

По его словам, «дерзкая кража» самолёта была совершена в результате сговора между правительствами двух стран.

В МИД подчеркнули, что Венесуэла даст решительный и соразмерный ответ на захват самолёта, воспользуется для этого всеми доступными средствами в рамках конституции, дипломатии и международного права.

В начале января аргентинский суд удовлетворил запрос о передаче самолёта и 12 февраля его доставили в Соединённые Штаты.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года аргентинский суд запретил экипажу самолёта венесуэльской компании Emtrasur покидать страну, на самолёт также был наложен арест. В отношении экипажа, состоящего из 14 граждан Венесуэлы и пяти иранцев, началось следствие по подозрению в причастности к террористической деятельности. В сентябре покинуть Аргентину разрешили 14 членам экипажа, в отношении которых обвинения не подтвердились.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от Аргентины вернуть задержанный в стране транспортный самолёт Boeing 747-300, принадлежащий Боливарианской Республике.