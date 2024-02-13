Нью-Йорк, США, 13 февраля, 2024, 03:29 — ИА Регнум. В Бронксе в районе станции «Маунт-Иден» неизвестный открыл стрельбу, в результате погибла девочка, ранения получили несколько человек, сообщила 12 февраля газета New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

Инцидент произошёл в понедельник около 16:40 по местному времени 12 февраля (00:40 мск 13 февраля). По данным журналистов, в вагоне возникла перепалка, которая затем переросла в стрельбу.

Пострадавшими числятся пять человек в возрасте от 12 до 17 лет, угрозы их жизни нет, уточнили в издании.

Погибшая девочка была ранена в голову. По словам очевидцев, всего прозвучало более десяти выстрелов.

Как сообщало ИА Регнум, днём 11 февраля женщина с ребёнком открыла стрельбу в евангелистской церкви в городе Лейквуде в американском штате Техас. Один из очевидцев рассказал, что, когда убегал со своими дочерьми из здания, слышал около 20 выстрелов. Начальник полиции округа Трой Финнер сообщил, что злоумышленница ранила пятилетнего ребёнка, которого доставили в больницу в критическом состоянии. Ранение в ногу получил 57-летний мужчина, он также был госпитализирован. Шериф Эд Гонсалес добавил, что открывшую огонь по людям женщину ликвидировал депутат округа Харрис. Мотивы нападавшей неизвестны.

В январе неизвестный открыл стрельбу в американском городе Балтиморе штат Мэриленд. Полицейские выехали по вызову после сообщения об инциденте. По прибытии на место происшествия они обнаружили тела троих мужчин с огнестрельными ранениями. Ещё один мужчина был госпитализирован с ранением.