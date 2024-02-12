Вашингтон, 13 февраля, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден заявил, что Израилю не следует проводить военную операцию в крупном городе Рафахе на юге сектора Газа без обеспечения безопасности живущих там мирных палестинцев.

Иван Шилов ИА Регнум Байден, Палестина

«Крупная военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия плана обеспечения безопасности и поддержки более чем миллиона граждан, которые там укрываются», — сказал лидер США журналистам.

Рафах стал основным местом для палестинцев, которые сбежали от боевых действий в секторе Газа.

По словам Байдена, палестинцы так же, как и израильтяне, перенесли «невообразимую боль и потери». Погибли более 27 тыс. палестинцев, сказал президент, при этом ранее он не верил в достоверность данных о погибших в анклаве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 февраля израильские вооружённые силы нанесли массированный авиационный удар по городу Рафах. Обстрелам подверглись жилые дома и мечети «Аль-Худа» и «Аль-Рахма» на севере и в центральной части города, где укрывались беженцы. Как сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, в результате атаки погибли по меньшей мере 100 человек, ещё более 230 получили ранения. Отмечалось, что большинство погибших и пострадавших во время бомбардировки — женщины и дети.

Ранее министерство иностранных дел Саудовской Аравии призвало созвать Совет Безопасности Организации Объединённых Наций в связи с обещанной главой минобороны Израиля Йоавом Галантом военной операцией в Рафахе. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что атака на город приведёт к гуманитарной катастрофе. В Рафахе укрываются около 2,3 млн беженцев из палестинского анклава.