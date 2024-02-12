Киев, 13 февраля, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Правительство Украины не выделило деньги на «зубы дракона» — противотанковые заграждения для подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщило 12 февраля украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на электронную систему публичных закупок Prozorro.

Иван Шилов ИА Регнум Зубы дракона

По информации директора департамента финансов назначенной Киевом Запорожской областной военной администрации Сергея Медведя, деньги на счета местной администрации из госбюджета так и не поступили. Нет и документов от правительства по распределению средств из госбюджета на фортификационные цели.

Тендер на закупку «зубов дракона» был объявлен ещё в начале января, речь шла о 45 тыс. штук заградительных бетонных пирамид. Предполагалось, что тендер обойдётся властям в 88,5 млн гривен (2,3 млн долларов). Однако по причине отсутствия финансирования из госбюджета заказчик отменил тендер и закупку под него оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ планируют использовать тактику российских войск и создать оборонительные линии на наиболее угрожаемых участках фронта, а в перспективе — вдоль всех северных и восточных границ страны. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные британской The Telegraph.

В Сети публикуются кадры, на которых запечатлено рытьё траншей, возведение бетонных долговременных огневых точек, установка «зубов дракона» и ограждений из колючей проволоки.