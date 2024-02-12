Вильнюс, 13 февраля, 2024, 00:34 — ИА Регнум. В Вильнюсе задержали мужчину-предпринимателя, который проиграл в казино около 27 млн евро. Деньги ему не принадлежали. Об этом сообщил ТАСС.

clry2 Казино

Подозреваемый Шарунас Степуконис в присвоении и растрате 27 млн евро компании, в которой он работал, задержан на две недели.

Деньги он проиграл в казино, установлено следствием.

Степуконис был партнёром фонда инвестиционной компании BaltCap. В момент, когда выяснилось что деньги из компании пропали, мужчина был на Украине, цель поездки пока не установлена. Несколько дней назад он вернулся в Вильнюс и 10 февраля сдался.

Как сообщало ИА Регнум, адвокат из Лос-Анджелеса похитила у своей компании свыше 10 млн долларов, которые потратила на азартные игры и вечеринки, написал телеканал Fox news.

Сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности Украины ликвидировали схему, по которой один из киевских банков отмывал доходы, получаемые от подпольного онлайн-казино.

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