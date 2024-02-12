Калининград, 13 февраля, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Один из ведущих российских автопроизводителей холдинг «Автотор» в Калининграде зарегистрировал торговую марку для коммерческих автомобилей — Ambertruck. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Автомобиль

«Автотор» представляет собственный бренд для выпускаемых автомобилей коммерческого назначения. Торговая марка зарегистрирована в январе 2024 года. Наименование — Ambertruck. («Амбертрак»). Изобразительный торговый знак — АТ», — пояснили в компании.

Новый бренд входит в группу собственных марок завода с общей основой в наименовании Аmber (от англ. amber — янтарь).

План развития новой марки предполагает выпуск широкой линейки коммерческих автомобилей. Ambertruck адаптирован для использования в российских условиях.

На заводе уже началось производство одновременно четырёх моделей нового бренда. Это универсальное грузовое шасси массой 9,4 тонны, компактное грузовое шасси для города (полная масса 3,5 тонны и 5 тонн), грузовое шасси полной массой 12 тонн и пикап (полная масса 2,8 тонны; грузоподъемность 872 кг).

Шасси грузовых автомобилей бренда подготовлены для оснащения различными надстройками, в частности — бортами, фургонами различного назначения, рефрижераторами, автогидроподъемниками. Эти автомобили могут работать как мусоровозы или эвакуаторы.

За 26 лет работы предприятиями «Автотора» произведено свыше 2,5 млн (более 200 моделей) автомобилей. На данный момент компания выпускает автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM.

Как сообщало ИА Регнум, «Автотор» анонсировал в 2023 году начало серийного производства китайского внедорожника BAIC BJ40. Специалисты работают над настройкой и перепрограммированием оборудования и оснащением производственной линии. На мощностях «Автотора» уже производятся седан BAIC U5 plus и кроссовер BAIC X35.

За первые три квартала на автозаводах внутри страны (Haval, «Автотор») собрали 153,4 тысячи машин и ввезли 428,5 тысячи авто, при этом продали 406,5 тысячи китайских машин (показатель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос в 4,8 раза).