Вашингтон, 12 февраля, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Гражданка России и Канады Кристина Пузырева 12 февраля признала в суде вину в том, что была в сговоре с целью отмывания денег, полученных от отправки в Россию комплектующих от ракет и беспилотников в обход американских санкций. Об этом заявил минюст США.

Иван Шилов ИА REGNUM

По сообщению ведомства, переправленные Пузыревой компоненты впоследствии были обнаружены в армии России и в оборудовании радиотехнической разведки ВСУ.

По делу проходят ещё несколько человек. Кристине Пузыревой грозит до 20 лет тюремного заключения.

Подсудимая является ключевой частью схемы по уклонению от санкций и отправке в Россию комплектующих ракет и беспилотников, утверждает в своём заявлении минюст США.

Как сообщало ИА Регнум, власти США поместили под арест четырех российских граждан по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения, заявило американское министерство юстиции.

Фигуранты занимались поставками за границу технологий, используемых в военных целях. При этом в минюсте утверждали, что указанные изделия заказывались лицами, связанными с Вооруженными силами России. Общая стоимость переданных за границу товаров оценивается в $7 млн.

18 сентября минюст обнародовал информацию об аресте в США гражданина России Максима Марченко за участие в закупках микроэлектроники двойного назначения в обход санкций. В ведомстве уточнили, что арестованный постоянно проживает в Гонконге.