Вашингтон, 12 февраля, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин планирует вернуться к выполнению своих привычных обязанностей во вторник, 13 февраля, его текущая госпитализация не будет долгой, сообщила пресс-служба Пентагона.

U. S. Central Command

«Мы ожидаем успешного выздоровления и будем пристально отслеживать состояние Остина предстоящей ночью. Его длительное пребывание в больнице не предполагается. Мы рассчитываем, что министр завтра сможет вернуться к своим нормальным обязанностям», — привели в Пентагоне заявление руководства медицинского центра Уолтера Рида.

Остина 11 февраля вновь госпитализировали после ряда перенесённых процедур из-за проблем с мочевым пузырём. Главу минобороны США перевели в отделение интенсивной терапии для тщательного мониторинга и поддерживающего лечения.

Как сообщало ИА Регнум, полномочия министра обороны США в связи с госпитализацией Ллойда Остина временно переданы заместителю министра Кэтлин Хикс. В Пентагоне отметили, что передача полномочий состоялась 10 февраля около 16:55 (11 февраля в 00:55 мск).

Шеф Пентагона в конце декабря 2023 года перенёс операцию по поводу рака простаты. В первый день нового года его госпитализировали, однако информация об этом появилась лишь 5 января. До этого момента ряд руководителей США, в том числе и глава Государственного департамента Энтони Блинкен, по их собственным словам, не знали, где находится глава минобороны.

В Пентагоне 8 января объявили, что Остина перевели из отделения интенсивной терапии. Через неделю главу Пентагона выписали из больницы, к полноценному исполнению своих обязанностей он вернулся 29 января.