Прага, 12 февраля, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Чехии выступило с предложением бессрочно продлить действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в стране россиянам и белорусам. Об этом сообщило агентство ЧТК.

Иван Шилов ИА REGNUM

Запрет ввели с февраля 2022 года до 31 марта 2024 года.

Дипломаты выступили с инициативой выдать новое распоряжение о запрете без ограничения срока его действия.

При этом в дипмиссии заверили, что запрет не будет касаться выдачи виз по гуманитарным причинам.

Как сообщало ИА Регнум, Россия планирует расширить список стран, для граждан которых станет доступным получение российских электронных виз, заявил 12 февраля глава консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов.

С инициативой о запуске электронных виз для взъезда в Россию на совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ 19 июля выступила премьер-министр Татьяна Голикова. Глава государства поддержал её предложение.

Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в Россию по электронной визе теперь смогут въехать граждане Камбоджи, Вьетнама и Мьянмы.

Власти Швейцарии усложнили въезд в страну для российских дипломатов и установили более строгие правила получения визы. Об этом 8 февраля сообщил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.