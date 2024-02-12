Москва, 12 февраля, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Ледяной дождь, мокрый снег и туман сохранятся в Москве до утра 13 февраля, местами ожидается сильный гололёд, сообщила 12 февраля пресс-служба ГУ МЧС по Москве в своём Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 21:00 12 февраля до 06:00 13 февраля по г. Москве сохранится гололёд, местами — сильный, в отдельных районах — ледяной дождь, налипание мокрого снега, туман, местами — сильная гололедица», — сказано в сообщении.

В МЧС рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам в ведомстве посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Москву накрыл ледяной дождь. Жёлтый уровень опасности из-за гололедицы в Московском регионе продлили до вечера 13 февраля.

Городские службы Москвы контролируют состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы, уточняли ранее в столичном комплексе городского хозяйства.

Оттепель в Москве сменится барическим «бугром» и аномально высокими показателями, отмечал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 13 февраля показания барометров начнут расти, благодаря чему снеговые тучи выдавят за пределы Подмосковья, а с 14 февраля антициклон с архипелага Северная Земля принесёт на Русскую равнину ледяной арктический воздух, в Москве в этот день похолодает до -16 градусов, отмечал эксперт.

О том, что к 16 февраля 80% территории России накроют аномально низкие температуры, сообщал ранее и научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Так, в центре Европейской России температура опустится на 12–14 градусов ниже климатической нормы. На Урале, а также в Западной и Центральной Сибири температура опустится на 8–14 градусов ниже нормы, на Дальнем Востоке, Якутии и Магадане — на 4–6 градусов ниже нормы.