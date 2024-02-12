Вашингтон, 12 февраля, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин отменил поездку в Брюссель для участия в заседании контактной группы по Украине и для встреч с коллегами из стран НАТО, сообщили 12 февраля ТАСС в Пентагоне.

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«Министр не поедет в Брюссель на этой неделе», — уточнили в ведомстве.

Заседание контактной группы под руководством США назначено на 14 февраля. Оно должно пройти в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны стран НАТО.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года у Остина выявили рак простаты, с 1 по 15 января 2024 года он находился в больнице. Министр подвергся критике за попытку скрыть своё заболевание, в том числе от Белого дома. Позднее Остин принёс извинения в связи с тем, что о его состоянии не была информирована не только общественность, но и глава государства Джозеф Байден.

Позднее стало известно, что Остин вновь был помещён в медучреждение из-за симптомов, указывающих на проблемы с мочевым пузырём. 11 февраля его перевели в отделение интенсивной терапии после обследования, проведённого в день госпитализации. Шеф Пентагона, пояснили врачи, будет получать поддерживающее лечение. Пока неизвестно, какое время Остин проведёт в больнице.

Отмечалось, что полномочия министра обороны США в связи с госпитализацией Ллойда Остина временно переданы заместителю министра Кэтлин Хикс. В Пентагоне отметили, что передача полномочий состоялась 10 февраля.

Заместитель министра МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что госпитализация главы Пентагона имеет значение, однако не требует от РФ дополнительных мер безопасности.