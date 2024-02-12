Москва, 12 февраля, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с министерством науки и высшего образования РФ и Российской академией наук (РАН) проведёт отбор проектов научных исследований в сфере общественно-политических наук, сообщила 12 февраля пресс-служба ЭИСИ на своём сайте.

eisr.ru

Как сказано в релизе, приём заявок стартовал 12 февраля и завершится 4 марта. Тематическими направлениями проектов станут социально-политические коммуникации, образ будущего России, роль России в формировании справедливого мироустройства, молодежная политика, российская идентичность. Участники отбора смогут представить проекты по тематике ценностных констант и переменных российской цивилизации, традиционных духовно-нравственных ценностей, развития России как справедливого социального государства, трансформации политической мысли и идеологий в современном мире, развитию феномена и окружающего дискурса культуры отмены и русофобии.

«Поддержка научных проектов остаётся одним из приоритетных направлений деятельности ЭИСИ. Обновленные тематические направления отбора учитывают общественно-политическую динамику в России и мире и охватывают актуальные предметные области исследований. Традиционно отдельное направление предусмотрено для проектов молодых учёных, для которых отбор является возможностью не только получить поддержку, но и получить признание в масштабах страны. Рассчитываем, что в текущем году к отбору поступят заявки от всех отечественных школ общественно-политических наук», — отметил исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина.

Подача заявок будет осуществляться через Единую государственную информационную систему учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения — ЕГИСУ НИОКТР. В 2024 году предусмотрено 2 направления финансовой поддержки исследователей.

Первое направление нацелено на поддержку коллективных проектов в сфере общественно-политических наук без предъявления требований к возрасту руководителя проекта. Руководитель проекта должен иметь исследовательский опыт в выбранной научной области и публикации в ведущих академических журналах. При этом среди исполнителей проекта должно быть не менее 1/3 участников в возрасте до 39 лет, включая выпускников бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Проекты, представленные к отбору по данному направлению, смогут получить финансирование в объеме от 1,5 до 3 млн рублей на весь срок реализации проекта (6 месяцев).

Второе направление нацелено на поддержку коллективных проектов под руководством молодых учёных. В рамках этого трека предъявляется требование к возрасту руководителя проекта — до 39 лет включительно. Состав исполнителей проекта при этом на 100% должен состоять из молодых исследователей в возрасте до 39 лет. Финансирование каждого из отобранных проектов по этому направлению составит от 1 до 1,5 млн рублей.

Общий объем финансирования, который будет направлен на поддержку исследовательских проектов, составит 200 млн рублей. Поддержанные проекты будут определены не позднее 21 мая 2024 года. Финансирование будет доводиться на выполнение государственного задания научным и образовательным организациям, подведомственным Минобрнауки России.

В рамках отбора эксперты оценят каждую поданную заявку на предмет актуальности, качества планирования и научной новизны проекта. Также среди критериев отбора — оценка теоретико-методологической базы исследования и практической применимости его результатов. Эксперты проверят проекты и на соблюдение требования о доле молодых ученых в составе коллектива. В заявках, поданных в рамках первого направления (поддержка научных проектов в сфере общественно-политических наук) будет оценен уровень публикаций в ведущих научных журналах.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 февраля на торжественной церемонии в честь 300-летия РАН заявил, что поддержка науки в стране обязательно продолжится. Глава государства подчеркнул, что в случае, если есть желание, чтобы Россия была Россией, развивалась и имела твёрдые перспективы, необходимо поддержать фундаментальную науку, без которой нет будущего, и прикладные исследования.

Во время выступления президент также заявил об открытости России к научным контактам. По его мнению, все мыслимые и немыслимые ограничения в мировой науке вводят люди «неакадемического ума», потому что запретить общение учёных невозможно.