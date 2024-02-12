Москва, 12 февраля, 2024, 20:35 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск националиста Александра Поткина (Белова), соответствующая информация появилась в базе данных ведомства 12 февраля.

РИА Новости / Антон Вергун

«Поткин Александр Анатольевич 1976 года рождения разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.

Поткин, лидер националистической организации «Русские» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее был судим за легализацию средств, похищенных у казахстанского БТА-банка, и призывы к экстремизму. В части отмывания денег приговор был отменён, а дело по этой статье возвращено в прокуратуру.

По версии следствия, в Казахстане Поткин готовил акции по проекту «Злой Казах», получив на это заказ от бывшего владельца БТА-банка Мухтара Аблязова. Акция преследовала цель расшатать обстановку в Казахстане. Поткин был взят под стражу в октябре 2014 года.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года украинский журналист Дмитрий Гордон (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был повторно объявлен в розыск. В пресс-службе МВД России пояснили, что гражданин переобъявляется в розыск в случае, если в отношении него возбуждено новое уголовное дело. Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трём статья УК, ему вменяются публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по национальному признаку и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооружённых силах России.